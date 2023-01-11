За год в поддержку племенного животноводства в Тверской области направили 134 млн рублей

Основная часть племенных хозяйств в регионе специализируется на разведении коров высокопродуктивных молочных пород. Фото: ПТО

В 2022 году в Тверской области хозяйствам, занимающимся племенным животноводством, направлено 134 млн рублей в виде господдержки. Средства распределили между 28 агропредприятиями.

104,3 млн рублей на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья получили 13 предприятий.

29,7 млн рублей на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка разделили между 15 хозяйствами. Они закупили более 500 голов крупного рогатого скота.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что за прошедшие пять лет надои на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях региона выросли на 24% и по итогам 2022 года составили 5889 кг на голову.

- Главная задача - обеспечить системную помощь тверским аграриям. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично. Для Тверской области – это ключевое направление, - считает губернатор Игорь Руденя.