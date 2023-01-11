В Тверской области отремонтирована одна школа, еще в четырех работы продолжаются

Коридор в Суховерковской школе теперь выглядит вот так симпатично.
Фото: ПТО
В Калининском районе завершен капитальный ремонт здания Суховерковской средней школы. Созданы комфортные условия для обучения 104 детей.
- Работы выполнены по федеральной программе благоустройства зданий школ. В Суховерковской СОШ отремонтирован фасад здания, кровля, заменена система водоснабжения и водоотведения, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.
В 2022 году работы проведены еще в трех учреждениях: Борковской школе в Бежецком районе, в Малышевской школе в Максатихинском районе и школе № 55 города Бологое.
Ведутся работы еще в четырех школах: в школе № 15 Твери, Горютинской школе Калининского района, школе в поселке Радченко Конаковского района и в Лихославльской школе № 2.
На время работ образовательный процесс не прекращается, учеба детей организована на базе других учреждений.
Добавим, что в 2022 году по поручению губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье стартовал проект по модернизации образовательных организаций. Реализация его рассчитана до 2026 года.
Фасад отремотированной школы.
Фото: ПТО
Среди прочего в школе обновили систему водоснабжения.
Фото: ПТО