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НовостиОбщество11 января 2023 16:02

В Тверской области отремонтирована одна школа, еще в четырех работы продолжаются

Капремонт проведен по по федеральной программе
Алексей АНДРЕЕВ
Коридор в Суховерковской школе теперь выглядит вот так симпатично.

Коридор в Суховерковской школе теперь выглядит вот так симпатично.

Фото: ПТО

В Калининском районе завершен капитальный ремонт здания Суховерковской средней школы. Созданы комфортные условия для обучения 104 детей.

- Работы выполнены по федеральной программе благоустройства зданий школ. В Суховерковской СОШ отремонтирован фасад здания, кровля, заменена система водоснабжения и водоотведения, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

В 2022 году работы проведены еще в трех учреждениях: Борковской школе в Бежецком районе, в Малышевской школе в Максатихинском районе и школе № 55 города Бологое.

Ведутся работы еще в четырех школах: в школе № 15 Твери, Горютинской школе Калининского района, школе в поселке Радченко Конаковского района и в Лихославльской школе № 2.

На время работ образовательный процесс не прекращается, учеба детей организована на базе других учреждений.

Добавим, что в 2022 году по поручению губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье стартовал проект по модернизации образовательных организаций. Реализация его рассчитана до 2026 года.

Фасад отремотированной школы.

Фасад отремотированной школы.

Фото: ПТО

Среди прочего в школе обновили систему водоснабжения.

Среди прочего в школе обновили систему водоснабжения.

Фото: ПТО