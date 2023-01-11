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НовостиЗвезды11 января 2023 15:37

О чудотворце Савватии Оршинском расскажут жителям Твери

Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лекция состоится по благословению митрополита Амвросия. Фото: mbstver.ru

Лекция состоится по благословению митрополита Амвросия. Фото: mbstver.ru

15 января в тверской Центральной городской библиотеке имени Герцена пройдёт открытый библейско-богословский лекторий «Михайловские чтения». Пришедшим расскажут лекцию на тему «Пустынь преподобного Савватия Оршинского Чудотворца. Опыт возрождения святыни».

Лектор — протоиерей Андрей Егоров, настоятель Савватьевского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». Ведущим выступит писатель и православный священник, настоятель храма в честь святителя Арсения Тверского протоиерей Александр Шабанов.

Лекция состоится по благословению митрополита Амвросия.

Вход для всех свободный. 12+