О чудотворце Савватии Оршинском расскажут жителям Твери

Лекция состоится по благословению митрополита Амвросия. Фото: mbstver.ru

15 января в тверской Центральной городской библиотеке имени Герцена пройдёт открытый библейско-богословский лекторий «Михайловские чтения». Пришедшим расскажут лекцию на тему «Пустынь преподобного Савватия Оршинского Чудотворца. Опыт возрождения святыни».

Лектор — протоиерей Андрей Егоров, настоятель Савватьевского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». Ведущим выступит писатель и православный священник, настоятель храма в честь святителя Арсения Тверского протоиерей Александр Шабанов.

Лекция состоится по благословению митрополита Амвросия.

Вход для всех свободный. 12+