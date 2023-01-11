Студенты Московской консерватории исполнят в Твери произведения знаменитых композиторов

Гостей просят захватить читательские билеты. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Студенты Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского исполнят в Твери классические произведения знаменитых композиторов - Бетховена, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича и других.

На концерт приглашает "Музыкальная гостиная" библиотеки имени Горького. Классику для тверской публики исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Серафим Гончаров (альт), Рёта Мацухаси (фортепиано) и Александр Тюменцев (фортепиано).

Концерт состоится 21 января в 14:00 в актовом зале. 6+

Гостей просят захватить читательские билеты.