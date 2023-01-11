Безработный житель Тверской области обокрал нежилой дом в селе Лесное

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 43-летняя жительница села Лесное и сообщила о краже имущества из ее нежилого дома. Злоумышленник похитил газовую плиту из металла, газовый баллон, 20 метров медного провода и дрова. Ущерб составил 9000 рублей.

Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию и установили, что злоумышленник проник в дом, взломав входную дверь. Сотрудники уголовного розыска обследовали ближайшие пункты приемки металла, проверили возможных подозреваемых.

В ходе розыска задержан 34-летний безработный местный житель. В полиции мужчина сознался, что дрова использовал для отопления. Остальное имущество он вернул владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.