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НовостиПроисшествия11 января 2023 14:09

Безработный житель Тверской области обокрал нежилой дом в селе Лесное

Ущерб составил 9000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 43-летняя жительница села Лесное и сообщила о краже имущества из ее нежилого дома. Злоумышленник похитил газовую плиту из металла, газовый баллон, 20 метров медного провода и дрова. Ущерб составил 9000 рублей.

Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию и установили, что злоумышленник проник в дом, взломав входную дверь. Сотрудники уголовного розыска обследовали ближайшие пункты приемки металла, проверили возможных подозреваемых.

В ходе розыска задержан 34-летний безработный местный житель. В полиции мужчина сознался, что дрова использовал для отопления. Остальное имущество он вернул владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.