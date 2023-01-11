Перед Новым годом из Тверской области выдворили 30 мигрантов

Из Тверской области выдворили 30 мигрантов Фото: Мария ЛЕНЦ

В декабре 2022 года сотрудники органов принудительного исполнения Тверской области осуществили административное выдворение более 30 нелегалов. Это граждане Узбекистана, Молдовы, Таджикистана.

- Все выдворяемые граждане доставлены судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов до пунктов пропуска через государственную границу в столичных аэропортах, откуда мигранты отправились в свои родные страны, - сообщает УФССП России по Тверской области.

Въезд в Россию для нарушителей теперь закрыт на пять лет.