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НовостиОбщество11 января 2023 13:43

Перед Новым годом из Тверской области выдворили 30 мигрантов

Въезд в Россию им закрыт на пять лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Из Тверской области выдворили 30 мигрантов

Из Тверской области выдворили 30 мигрантов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В декабре 2022 года сотрудники органов принудительного исполнения Тверской области осуществили административное выдворение более 30 нелегалов. Это граждане Узбекистана, Молдовы, Таджикистана.

- Все выдворяемые граждане доставлены судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов до пунктов пропуска через государственную границу в столичных аэропортах, откуда мигранты отправились в свои родные страны, - сообщает УФССП России по Тверской области.

Въезд в Россию для нарушителей теперь закрыт на пять лет.