Две школы в Твери отремонтируют по госпрограмме Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось заседание обновлённого Совета по образованию, в состав которого вошли ветераны отрасли, руководители, педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений, представители управления образования города и общественности.

В ходе заседания под председательством заместителя главы администрации города Твери Людмилы Хоменко подведены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2022 году. Также участники рассмотрели деятельность руководителей образовательных учреждений во втором полугодии 2022 года и промежуточные итоги федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений.

- Школы №15 и №17 стали первыми общеобразовательными учреждениями города, вошедшими в региональную программу капитального ремонта в рамках государственной программы "Развитие образования". Данный федеральный проект включает модернизацию образовательных учреждений, которая будет проходить до конца 2026 года. Все работы по капитальному ремонту зданий, рассчитанные на 2022-2023 годы, проводятся под контролем администрации Твери, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В завершении заседания Совета его участники утвердили план работы на 2023 год.