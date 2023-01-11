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НовостиОбщество11 января 2023 13:18

Тверская область занимает 1 место в России по числу особо охраняемых природных территорий

Пятая часть всех особо охраняемых природных территорий ЦФО находится в пределах нашего региона
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
1113 тысяч гектаров - площадь особо охраняемых природных территорий Тверской области.

1113 тысяч гектаров - площадь особо охраняемых природных территорий Тверской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверская область занимает 1 место в России по числу особо охраняемых природных территорий, сообщает Тверьстат.

По данным статистического ведомства, большую часть таких территорий у нас составляют особо охраняемые природные территории регионального значения. Среди них насчитывается 573 государственных природных заказника и 412 памятников природы.

Их общая площадь занимает более 1 млн гектаров – это пятая часть всех особо охраняемых природных территорий Центрального федерального округа.