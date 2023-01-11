1113 тысяч гектаров - площадь особо охраняемых природных территорий Тверской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверская область занимает 1 место в России по числу особо охраняемых природных территорий, сообщает Тверьстат.

По данным статистического ведомства, большую часть таких территорий у нас составляют особо охраняемые природные территории регионального значения. Среди них насчитывается 573 государственных природных заказника и 412 памятников природы.

Их общая площадь занимает более 1 млн гектаров – это пятая часть всех особо охраняемых природных территорий Центрального федерального округа.