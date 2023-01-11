Почти два миллиона рублей отдал мошенникам 53-летний житель Твери

Мужчина лишился 1,9 млн рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
53-летний житель города Твери обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка.
Лжебанкир сообщил о попытке списания денег со счета потерпевшего и предложил перевести накопления на "безопасный счёт".
Мужчина пошел в отделение банка, закрыл вклад и всю сумму - 1 895 000 рублей - перевёл в ближайшем банкомате на неизвестный счёт.
Связь с лжебанкиром прекратилась, а мужчина обратился в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.