Почти два миллиона рублей отдал мошенникам 53-летний житель Твери

Мужчина лишился 1,9 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

53-летний житель города Твери обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка.

Лжебанкир сообщил о попытке списания денег со счета потерпевшего и предложил перевести накопления на "безопасный счёт".

Мужчина пошел в отделение банка, закрыл вклад и всю сумму - 1 895 000 рублей - перевёл в ближайшем банкомате на неизвестный счёт.

Связь с лжебанкиром прекратилась, а мужчина обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.