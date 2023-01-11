В Тверской области открыли доску памяти героя СВО Николая Давидяна

В Конаково открыли доску памяти героя СВО Николая Давидяна Фото: администрация Конаковского района

10 января в школе №8 в Конакове состоялось открытие мемориальной доски в честь военнослужащего Николая Давидяна.

Николай Эдисонович учился в этой школе. Погиб 22 сентября 2022 года в боях за город Артемовск. Ему был 31 год.

В церемонии приняли участие родители и сестра погибшего, представители администрации, районный военный комиссар Юрий Неговора, юнармейцы, директор, преподаватели и ученики школы.

- Николай Давидян погиб, до конца исполнив свой воинский долг. Его посмертно наградили Медалью за отвагу, грамотой временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника за свободу и независимость Луганской Народной Республики, "Черным крестом" ЧВК "Вагнер", - сообщает администрация Конаковского района.

На фасаде школы №8 это уже вторая мемориальная доска. Ранее памятная табличка была установлена в честь погибшего 3 ноября 2022 года в ходе СВО военнослужащего Александра Сухова. Он награждён медалью "За отвагу" посмертно.

В конце митинга собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.