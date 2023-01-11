В Тверской области 11 января коронавирусом заразились 5 человек

В регионе продолжается вакцинация от ковида.

По данным на 11 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 5 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 696 человек. 176 581 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 435 347, в том числе за последние сутки – 1576.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.