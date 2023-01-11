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НовостиОбщество11 января 2023 11:47

Жительница Тверской области фиктивно зарегистрировала в комнате двух мигрантов

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Двое мигрантов незаконно стояли на учете

Двое мигрантов незаконно стояли на учете

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратурой Краснохолмского района проведена проверка соблюдения миграционного законодательства.

Установлено, что жительница Красного Холма поставила в своей комнате на миграционный учет двух иностранных граждан. Однако фактически предоставлять жилое помещение для проживания не собиралась.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По ст. 322.3 УК РФ возбуждено уголовное дело.