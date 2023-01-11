В Тверской области 100 исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Трофимовой

100 исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Трофимовой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области 100 исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Михайловне Трофимовой. С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились на тверской земле, прошли вместе с малой Родиной через испытания Великой Отечественной войны, участвовали в восстановлении Верхневолжья. Благодарю Вас за честный труд на благо нашей страны, за выдающийся пример нравственных и патриотических качеств, которым славится поколение победителей, – отметил Игорь Руденя.

Трудовую деятельность Татьяна Михайловна начала в колхозе в селе Рождествено Калининского района. Во время Великой Отечественной войны работала на государственном предприятии "Валяльная мастерская" валяльщицей, а после - в совхозе телятницей, дояркой и полеводом.

Татьяна Михайловна воспитала двух дочерей, четырех внучек, семь правнуков и одного праправнука.

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями "Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".