Москвича с наркотиками задержали на железнодорожном вокзале в Твери

Мужчину с наркотиками задержали на вокзале в Твери Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь в зале ожидания железнодорожного вокзала выявили мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть линподразделения для составления административного протокола.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у 41-летнего жителя Москвы в кармане джинсов был обнаружен и изъят сверток из цветной бумаги с наркотическим веществом. Наркотик фигурант приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления.

- В отношении гражданина отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

Расследование продолжается.