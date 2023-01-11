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НовостиОбщество11 января 2023 8:11

Часть домов в Заволжском районе Твери осталась без холодной воды

Проводятся плановые работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Часть домов в Заволжском районе Твери осталась без холодной воды

Часть домов в Заволжском районе Твери осталась без холодной воды

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

11 января в Заволжском районе Твери "Тверь Водоканал" проводит плановые работы на улице Шишкова.

С 9:30 до 13:30 отключена вода в жилых домах по адресам:

- ул. Кутузова, от дома № 94 до дома № 127,

- ул. Богородицерождественская, от дома № 1 до дома № 13,

- ул. Генерала Юшкевича, от дома № 1 до дома № 9,

- ул. Лейтенанта Ильина, от дома № 4 до дома № 9,

- ул. Генерала Поленова, от дома № 1 до дома № 8,

- ул. Исаевская Слобода, от дома № 1 до дома № 17,

- ул. Лейтенанта Ильина, 1, 2, 3.

При необходимости жителям будет организован подвоз питьевой воды. Информация по телефону: 62-01-02.