Часть домов в Заволжском районе Твери осталась без холодной воды
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
11 января в Заволжском районе Твери "Тверь Водоканал" проводит плановые работы на улице Шишкова.
С 9:30 до 13:30 отключена вода в жилых домах по адресам:
- ул. Кутузова, от дома № 94 до дома № 127,
- ул. Богородицерождественская, от дома № 1 до дома № 13,
- ул. Генерала Юшкевича, от дома № 1 до дома № 9,
- ул. Лейтенанта Ильина, от дома № 4 до дома № 9,
- ул. Генерала Поленова, от дома № 1 до дома № 8,
- ул. Исаевская Слобода, от дома № 1 до дома № 17,
- ул. Лейтенанта Ильина, 1, 2, 3.
При необходимости жителям будет организован подвоз питьевой воды. Информация по телефону: 62-01-02.