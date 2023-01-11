В Калининском районе выявили незаконную добычу лося

В Тверской области выявлен факт незаконной добычи лося Фото: Минлес Тверской области

В период новогодних каникул сотрудники государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области патрулировали территории охотничьих угодий региона.

За время праздников произведено 87 выездных обследований, в ходе которых выявлены нарушения правил охоты.

- В Калининском районе был установлен факт незаконной добычи лося. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщает Министерство лесного комплекса Тверской области.

Также, инспекторами была осмотрена особо охраняемая природная территория - государственный природный заповедник "Исток реки Волга".