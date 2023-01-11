Ранее судимый мужчина воровал колбасу в продуктовом магазине Твери

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний житель Твери в течение нескольких дней совершил четыре кражи колбасных изделий из супермаркета на улице Оснабрюкской. Об этом стало известно участковому.

В результате административного расследования возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ.

На месте происшествия участковый опросил администратора торговой точки и очевидцев. Изучив записи камер видеонаблюдения в торговом зале, полицейские выяснили, что подозреваемый при посещении магазина брал с витрины батоны колбасы и выносил их под одеждой. Ущерб составил более 7000 рублей.

Установлено, что мужчина не работает и ранее был судим. Фигурант сознался, что похищенный товар продал, а деньги потратил. Расследование продолжается.