Жилой дом с печным отоплением сгорел в Тверской области

В Тверской области сгорел жилой дом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме с печным отоплением в деревне Ульянково Ржевского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 11:4 утра 10 января.

В 12:14 на место прибыли первые пожарные расчеты ПСЧ-12 и ПСЧ-62. Открытое горение ликвидировали в 12:50.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля. Повреждена внутренняя отделка по всей площади. В 13:49 обнаружено тело погибшего мужчины 1953 года рождения. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.