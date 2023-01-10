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НовостиПроисшествия10 января 2023 13:37

Жительница Тверской области похитила из банкомата 20 000 рублей

Злоумышленницу разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У женщины похитили 20 000 рублей

У женщины похитили 20 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 62-летняя жительница Западной Двины и сообщила о пропаже 20 000 рублей из банкомата.

Женщина пыталась обналичить деньги в одном из городских офисов банка, проведя операцию, она взяла чек и, не дождавшись денег, отошла к сотруднику банка.

Деньги со счета были списаны, но заявительница их не получила. На место вызвали полицию.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 63-летняя местная жительница. Фигурантка воспользовалась тем, что владелица карты не дождалась выдачи купюр, и забрала их себе.

Похищенные деньги женщина вернула. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.