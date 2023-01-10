В Тверской области 148 водителей не прошли "Контроль трезвости"

148 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 1 по 8 января 2023 года на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. Всего за время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 148 водителей с признаками опьянения, 19 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.