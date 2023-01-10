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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:32

В Тверской области расследуется убийство 32-летней женщины

СК возбудил уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней местной жительницы. На теле молодой женщины обнаружены признаки насильственной смерти.

На место происшествия выезжала опергруппа СК, сотрудники полиции. По подозрению в преступлении оперативно был задержан знакомый убитой, 1982 года рождения.

Орудие преступления изъято. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование продолжается.