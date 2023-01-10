В Тверской области расследуется убийство 32-летней женщины

По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней местной жительницы. На теле молодой женщины обнаружены признаки насильственной смерти.

На место происшествия выезжала опергруппа СК, сотрудники полиции. По подозрению в преступлении оперативно был задержан знакомый убитой, 1982 года рождения.

Орудие преступления изъято. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование продолжается.