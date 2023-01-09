Спасенный при пожаре пёс Вася уже год служит в пожарной части в Твери

Пёс Вася стал любимцем всей пожарной части Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

История чудесного спасения случилась год назад, в канун нового 2022 года. Пожарный караул пожарно-спасательной части №3 города Твери выехал на тушение дачного дома в СНТ "Тверца".

В тот день при пожаре погибла собака, у которой остался щенок. Малыш спрятался за будку и успел надышаться дымом.

Водитель пожарной машины Андрей Горюнов отнес пострадавшее животное в пожарный автомобиль, закутав его в пожарную боевку (боевая одежда пожарного - ред.). Выжившего пса назвали Васей. Так он обрёл новый дом, оставшись жить в пожарно-спасательной части.

Вася стал любимцем и верным другом спасателей.

Маленький щенок чудом выжил при пожаре Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Я уже много лет служу в МЧС России, можно сказать, что со дня образования нашей пожарной части с 29 марта 1976 года. Я хорошо помню тот выезд на пожар, и тот момент, когда я взял Василия в руки, с тех пор он окреп, возмужал и живет, нет - служит, в пожарной части. Вася всегда нас провожает на очередной вызов и радуется, когда мы возвращаемся с пожара уставшие, всегда нас подбадривает, то перчатку принесет, то ремень, - поделился Андрей Горюнов.

У Василия есть свое место и много еды. Весь караул его кормит и очень любит. Больше всего пёс любит спать в пожарном депо, бывает на "боевке" растянется. А ведь он уже большой малый.

Возвращаясь с очередного выезда, спасатели знают, что Вася обязательно встретит их громким лаем, оближет каждого в грязный от сажи нос, и на душе от этого станет легче.