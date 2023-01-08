В Твери из-за морозов отменили детскую анимацию в Горсаду

Праздник в Горсаду перенесли из-за морозов Фото: vk.com/gorsad_tver

В связи с резким понижением температуры и сильными морозами "Дирекцией парков" принято решение о переносе детской анимации в Горсаду 8 января.

- Яркая и весёлая анимация обязательно состоится 14, 21 и 28 января. Кроме того, каждый участник получит сладкий подарок в конце праздника от наших партнёров, - сообщила администрация парка в соцсети.

Праздник, как всегда, состоится на площадке возле ТИЦ (туристско-информационный центр). О времени проведения будет сообщено дополнительно.