Митрополит Амвросий в Рождество навестил маленьких пациентов Тверской детской областной больницы

За малышей Владыка помолился, а с ребятами постарше лично пообщался. Фото: tvereparhia.ru

7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий навестил в Твери маленьких пациентов детской областной клинической больницы.

Все ребята получили подарки. Фото: tvereparhia.ru

Владыку встречала главврач больницы Анна Зайцева. Митрополит поздравил с праздником и благословил персонал ДОКБ.

- Уже третий раз мы начинаем новый год с такого светлого и радостного события! - делятся в ДОКБ.

Рядом с малышами, которые борются с тяжёлыми болезнями, митрополит Амвросий помолился, попросив для них помощи и исцеления.

Митрополит Амвросий помолился рядом с малышами, попросив для них исцеления. Фото: tvereparhia.ru

С ребятами постарше Владыка лично пообщался. Митрополит поздравил маленьких пациентов и их родителей с праздником Рождества и вручил детям рождественские сладкие подарки, а взрослым книги, сообщает пресс-служба Тверской епархии.