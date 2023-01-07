Митрополит Амвросий в Рождество навестил маленьких пациентов Тверской детской областной больницы

За малышей Владыка помолился, а с ребятами постарше лично пообщался. Фото: tvereparhia.ru
7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий навестил в Твери маленьких пациентов детской областной клинической больницы.
Все ребята получили подарки. Фото: tvereparhia.ru
Владыку встречала главврач больницы Анна Зайцева. Митрополит поздравил с праздником и благословил персонал ДОКБ.
- Уже третий раз мы начинаем новый год с такого светлого и радостного события! - делятся в ДОКБ.
Рядом с малышами, которые борются с тяжёлыми болезнями, митрополит Амвросий помолился, попросив для них помощи и исцеления.
Митрополит Амвросий помолился рядом с малышами, попросив для них исцеления. Фото: tvereparhia.ru
С ребятами постарше Владыка лично пообщался. Митрополит поздравил маленьких пациентов и их родителей с праздником Рождества и вручил детям рождественские сладкие подарки, а взрослым книги, сообщает пресс-служба Тверской епархии.
Митрополит поддержал детей и родителей. Фото: tvereparhia.ru