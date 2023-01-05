В Твери за 40 миллионов рублей продаётся квартира в доме на берегу Волги

Вот этот дом с колесницей. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, в доме с колесницей, что на берегу Волги возле Дворца спорта «Юбилейный», продаётся пятикомнатная квартира по цене 40 миллионов рублей. Точнее — 39 999 999 рублей.

Такое объявление выставлено на одном из специализированных интернет-ресурсов.

С учётом того, что общая площадь квартиры 146 кв. метров, цена за один метр получается равной 274 000 рублям. Точнее — 273 972 рубля 60 копеек.

Квартира расположена на втором этаже.

Если сравнить с ценами на жильё в Москве, то это вполне сопоставимо с ценами на недвижимость в ряде районов столицы. Цена тверской квартиры выше, чем в 57 районах Москвы из 86.