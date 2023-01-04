В Тверской области шальной фейерверк залетел на чердак дома и чуть не вызвал пожар

Следы залетевшего на чердак фейерверка. Фото: VK/ "Подслушано в Максатихе (Максатихинский район)"/Сергей Кучик.

Инцидент, чуть не закончившийся пожаром, произошел в Максатихе на площади Свободы вечером 2 января. Со стороны ресторана развеселые граждане начали пускать праздничные фейерверки. В итоге один из салютов попал в крышу соседнего дома.

Об этом в паблике "Подслушано в Максатихе (Максатихинский район)" сообщил один из хозяев-жителей дома Сергей.

Он рассказал, что услышал, как на чердаке что-то грохнуло. Фёйёрверк пробил крышу и залетел на чердак. Сергей не растерялся и с ведром воды забелез туда. там уже в некоторых местах начало гореть. Но мужчина все оперативно потушил.

Информацию подтвердили в областном ГУ МЧС, сообщив, что пожарные туда выезжали, но житель сам все потушил еще до их приезда.

- Люди гуляют, а страдаем мы.Задумайтесь, мы из-за ваших салютов чуть не сгорели , хорошо ещё не спалили, а если бы в окно залетел?А у нас маленький ребёнок, - справедливо возмущается Сергей.

Он также рассказал, что пока тушил огонь на чердаке, гулявшая рядом компания продолжала как ни в чем ни бывало веселиться и пускать салюты.