В селе Тверской области пожар сильно повредил частный дом

Пожар потушили, но дом сильно пострадал. Фото: МЧС России

В селе Толмачи Лихославльского района 2 января произошел пожар в жилом доме.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 11:00.

На место выезжали ПСЧ-38 и ОП ПСЧ-38. В 18:00 огонь был потушен, в 19:15 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара дом сильно пострадал - уничтожена кровля, повреждены все стены.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По сведениям от местных жителей, это дом женщины-врача, у которой трое детей. Уже объявлен призыв о сборе помощи погорельцам.