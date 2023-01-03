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НовостиПроисшествия3 января 2023 13:11

В Тверской области произошло смертельное ДТП

Лоб в лоб столкнулись "Лада" и "БМВ"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП погиб водитель "Лады" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погиб водитель "Лады" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 3 января на 70 км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Селижаровском округе Тверской области.

43-летний водитель на автомобиле "Лада Ларгус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным "БМВ", под управлением 38-летнего водителя.

В аварии погиб водитель "Лады". Пострадали водитель и двое пассажиров "БМВ" (один несовершеннолетний). Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.

Три человека получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Три человека получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области