В Тверской области произошло смертельное ДТП

В ДТП погиб водитель "Лады" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 3 января на 70 км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Селижаровском округе Тверской области.

43-летний водитель на автомобиле "Лада Ларгус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным "БМВ", под управлением 38-летнего водителя.

В аварии погиб водитель "Лады". Пострадали водитель и двое пассажиров "БМВ" (один несовершеннолетний). Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.