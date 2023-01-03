Жителей Твери приглашают поплавать в бассейнах в новогодние праздники

В Твери работают бассейны Фото: администрация Твери

Жителей Твери приглашают на занятия спортом в период новогодних праздников. С 3 января в обычном режиме с 7:00 до 22:00 работает бассейн "Радуга" на проспекте Победы, д. 39а.

Стоимость услуг и актуальное расписание можно уточнить на сайте.

Бассейн АНО ФКиС "Дом спорта" Юность" на Петербургском шоссе, д. 95 ждет посетителей со 2 января в обычном режиме с 6:00 до 22:00. Стоимость услуг и актуальное расписание на сайте.

В праздничные дни также открыты для посещений тренажерные залы.