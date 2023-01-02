По данным на 2 января коронавирусом в Тверской области за сутки заболели ещё девять человек

Врачи рекомендуют соблюдать осторожность - в регионе также гуляют ОРВИ и грипп. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 2 января 2023 года, в Тверской области подтверждено ещё 9 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковид был зарегистрирован 179 646 раз.

Выздоровели за сутки 4 человека (с начала пандемии болезнь победили 176 544 человек).

Новых смертей нет (с начала пандемии от ковида скончался 2 771 человек).

Под наблюдением медиков продолжает оставаться 331 человек.

Несмотря на то, что заболевших в регионе (официально) меньше десяти человек за сутки, врачи рекомендуют соблюдать осторожность: носить маски в людных местах, держать социальную дистанцию, почаще мыть или обрабатывать антисептиком руки. Кроме коронавируса в Тверской области регистрируются многочисленные случаи ОРВИ, а также гриппа, который в этом эпидемическом сезоне довольно агрессивен.