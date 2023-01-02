Вышел фильм о последних годах священномученника Фаддея в Твери

Фильм обращён к широкой аудитории и должен быть понятен как верующим, так и невоцерковлённым зрителям. Фото: кадр из фильма

К 150-летию со дня рождения и 85-летию мученической кончины священномученника Фаддея вышел фильм о последних годах святого в Твери.

Фильм был создан по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Документально-художественная лента повествует о событиях последних дней святого Фаддея. Архиепископ Калининский и Кашинский Фаддей был арестован в декабре 1937 года, приговорён к расстрелу и погиб 31 декабря, в канун Нового года.

В 1997 году Фаддей был причислен к лику святых как новомученик. Фото: кадр из фильма

- Фильм помогает зрителю погрузиться в те сложные годы и словно прочувствовать, пережить вместе с владыкой финальные испытания его земной жизни. Фильм «Фаддей» — это обращение к зрителю на современном языке. Стремление быть понятным человеку невоцерковлённому, рассматривая святость не как эфемерное, полумифическое явление, а как естественное состояние, которое проявляется в жизни наших современников, в житии святого Фаддея Тверского, - рассказывают в пресс-службе Тверской епархии.

Кадр из фильма. Фото: Тверская епархия

Режиссировал картину (это 20-минутная короткометражка) тверской режиссёр, музыкант и телеведущий Олег Смирнов. Он же выступил в ленте ведущим-рассказчиком. За работу он был награждён медалью священномученика Фаддея Тверского I степени.

Медаль священномученика Фаддея Тверского I степени вручена Олегу Смирнову. Фото: vk.com/olegsmirnofff

- Работая над картиной о святом Фаддее Тверском, изучал его дневник и житие. Они меня потрясли просто, - поделился эмоциями Олег Смирнов на своей страничке в соцсети. - Его история - пример абсолютной естественности и простоты чудесных явлений, которые в самом финале его жизни проявились мощной кульминацией.

Над музыкой к фильму работала известная в Твери певица и композитор Янжима Нижегородова, создавшая для картины авторские треки. Её участие в картине также было отмечено наградой.

Олег Смирнов и Янжима с наградами. Фото: vk.com/olegsmirnofff

Также в фильме звучат стихира и величание священномученику Фаддею, автором которых является регент хора Вознесенского собора Твери Геннадий Лапаев.