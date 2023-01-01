Военнослужащие Тверской области из зоны СВО поздравили земляков с Новым годом

Вот такие стенгазеты с поздравлениями с Новым годом нарисовали тверские военнослужащие. Фото: ПТО

30 декабря губернатор Игорь Руденя побывал в прифронтовой зоне проведения специальной операции. Через него тверские военные передали поздравления жителям Верхневолжья с 2023 годом.

Выдержки из текстов поздравлений публикует пресс-служба областного правительства. Здесь замечают, что в особенности самые добрые пожелания военнослужащие адресовали своим землякам – жителям Нелидовского городского округа и Бельского района. В поздравлениях военных в частности говорится:

«За нас не переживайте, у нас всё хорошо. Спасибо за вашу поддержку, в том числе гуманитарную. Спасибо, что помните, не забываете! Это внимание очень дорого. Ждите нас домой!»