В Тверской области похоронили Ивана Вагина, погибшего на Украине

В Тверской области похоронили Ивана Вагина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Фото: VK/ Сандовский округ

30 декабря в деревне Соболины Сандовского муниципального округа Тверской области похоронили Ивана Вагина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. О траурной церемонии на официальной страничке в соцсети

сообщает администрация района. Здесь так же отмечается, что боец выполнил свой долг по освобождению Донбасса.

Утром в местном храме Казанской иконы Божьей Матери прошло отпевание, позже прощание и похороны состоялись на Соболинском кладбище.