В Твери росгвардейцы исполнили желание 10-летнего Кирилла Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области в рамках всероссийской ведомственной акции "Дед Мороз специального назначения" исполнили новогоднее желание десятилетнего мальчика Кирилла. Школьник мечтал познакомиться с росгвардейцами.

Сотрудники вневедомственной охраны пригласили Кирилла с мамой в свое подразделение и провели для гостей экскурсию по управлению.

Мальчику рассказали о службе в Росгвардии, показали и примерили экипировку сотрудника группы задержания. Кирилла покатали на спец автомобиле, разрешили по радиостанции поздравить с Новым годом сотрудников.

Мальчик активно занимается спортом, любит читать и в дальнейшем мечтает стать полицейским.

Мероприятия всероссийского новогоднего проекта Росгвардии продолжаются.