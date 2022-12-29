В Тверской области матери ребенка-инвалида не предоставили компенсационные выплаты

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело о нарушении сроков компенсационных выплат жительнице Тверской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Женщина воспитывает ребенка-инвалида и на свои деньги приобрела технические средства реабилитации. В октябре она подала в адрес Тверского регионального отделения Фонда социального страхования заявление на выплату компенсации, но деньги в срок не получила.

Следователем СК изъяты документы, проводятся допросы должностных лиц регионального отделения Фонда социального страхования.

Расследование продолжается.