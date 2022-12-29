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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:59

Общество «Знание» выбрало лучшего лектора Тверской области

Наш земляк прошёл в онлайн-этап конкурса публичного чтения лекций «Лига Лекторов»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Житель Тверской области Никита Востров будет бороться за звание одного из лучших лекторов общества «Знание».

Житель Тверской области Никита Востров будет бороться за звание одного из лучших лекторов общества «Знание».

Фото: Александр ЖМУЛИН

Российское общество «Знание» (просветительская организация, ведущая свою историю с 1947 года) подвело итоги регионального этапа конкурса публичного чтения лекций «Лига Лекторов». К следующему онлайн-этапу допущено 800 конкурсантов из 77 регионов России. Среди них – житель Тверской области Никита Востров.

Перед тем, как сделать выбор, члены экспертного совета общества «Знание» оценили более 400 часов просветительских лекций на разнообразные темы. Следующий этап конкурса стартует в январе 2023 года. К этому времени Никита Востров, как и другие участники, должен будет подготовить новую лекцию.

Весной пройдут полуфиналы конкурса, а затем – финал, который определит 50 лучших лекторов страны. Они будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».