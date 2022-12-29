Общество «Знание» выбрало лучшего лектора Тверской области

Житель Тверской области Никита Востров будет бороться за звание одного из лучших лекторов общества «Знание». Фото: Александр ЖМУЛИН

Российское общество «Знание» (просветительская организация, ведущая свою историю с 1947 года) подвело итоги регионального этапа конкурса публичного чтения лекций «Лига Лекторов». К следующему онлайн-этапу допущено 800 конкурсантов из 77 регионов России. Среди них – житель Тверской области Никита Востров.

Перед тем, как сделать выбор, члены экспертного совета общества «Знание» оценили более 400 часов просветительских лекций на разнообразные темы. Следующий этап конкурса стартует в январе 2023 года. К этому времени Никита Востров, как и другие участники, должен будет подготовить новую лекцию.

Весной пройдут полуфиналы конкурса, а затем – финал, который определит 50 лучших лекторов страны. Они будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».