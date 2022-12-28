Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом пациентов детских больниц в Твери

Волонтеры-медики поздравили с Новым годом маленьких пациентов Фото: Минздрав Тверской области

В канун Нового года волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа провели для пациентов ДОКБ и областной детской горбольницы №3 новогодний праздник с сюрпризами и конкурсами.

Навестить ребят пришли Дед Мороз, Снегурочка и доктор Айболит с командой сказочных лесных зверей и тайных существ. По окончании спектакля маленьким пациентам вручили волшебные открытки и новогодние игрушки.

- Посещение детских больниц проходит в рамках проекта #Спешите делать добро, который был запущен Тверским медицинским колледжем под эгидой Года волонтера и Добровольца, - сообщает областной Минздрав.