В Твери прошел показ документального фильма о солдатах СВО Фото: ПТО

В мультимедийном парке «Россия - Моя история» в Твери состоялся показ документального фильма «Отважные» (12+) режиссера из Тверской области Олеси Шигиной. Он входит в авторский цикл фильмов «Русский голос», который посвящен солдатам, принимающим участие в СВО. Первыми фильм посмотрели волонтеры, студенты, учителя истории.

Идеей о создании цикла фильмов о Донбассе и его защитниках тверская режиссер Олеся Шигина поделилась 25 ноября на встрече матерей военнослужащих. Проект поддержал глава государства.

Главными героями документальной картины «Отважные» стали солдаты из Татарстана, Вологды, Иркутска, Донецка, а также женщины, которые оказывают посильную помощь, и жители Донецкой и Луганской народных республик.

Фильм снят на камеру мобильного телефона. Такая концепция позволяет полностью погрузиться в реальность происходящего. В картине нет постановочных кадров.

Показ фильма прошел в рамках просветительского проекта «Умное кино», организатором которого выступает российское общество «Знание».