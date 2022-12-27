В Кувшинове открыли доску памяти погибшего в ходе СВО гвардии полковника Александра Крылова

Памятная табличка появилась на фасаде школы Фото: vk.com/kuvznama

22 декабря 2022 года в Кувшинове открыли доску памяти гвардии полковника Александра Крылова, погибшего в ходе СВО. Табличка появилась на фасаде школы.

Александр Александрович родился в 1971 году в городе Кувшиново. Закончил Кувшиновскую среднюю общеобразовательную школу №1, Ярославское высшее зенитное ракетное училище противовоздушной обороны. По окончании учёбы в 1992 г. убыл для прохождения военной службы в зенитный - ракетный полк Ангарска Иркутской области.

С 1992 по 1998 гг. проходил службу в должностях: от начальника расчёта отделения боевого управления до заместителя командира зенитного ракетного дивизиона по вооружению.

В 1999 году поступил в ВА ПВО имени маршала Жукова в г. Тверь.

В 2001 г. отправился служить в Хабаровск на должность заместителя командира полка по вооружению.

В 2008 г. назначен замкомандира дивизии ПВО по вооружению в Комсомольске-на-Амуре.

В 2019 г. был переведен в Читу.

- В июне 2022 года убыл в служебную командировку в составе группировки сил для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Херсонскую область. В августе 2022 года при развёртывании вооружения и военной техники к боевому применению получил осколочное ранение, от которого скончался в военном госпитале в Ростове-на-Дону, - сообщает газета "Знамя Кувшиново".

За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в СВО награждён орденом Мужества посмертно.