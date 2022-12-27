Жителей Твери приглашают создать коллаж по мотивам произведений Рериха

Занятие в библиотеке проведёт художница Светлана Курова. Фото: Семён ЛЕГКОВ

3 января жителей Твери приглашают на интересный мастер-класс «Город золотой». Занятие в библиотеке имени Горького проведёт художница Светлана Курова. Участники создадут коллаж по мотивам картин Николая Рериха.

- Творчество этого художника – уникальное явление в мировом искусстве, живописное воплощение красоты и поэзии, любви и философии, мудрости и веры, - комментируют организаторы. - Почему «Город золотой»? Потому, что это видение о будущем.

Мастер-класс состоится в 15:00 в отделе литературы на иностранных языках. 6+