Ушла из жизни ветеран детской горбольницы №3 в Твери Светлана Калинкина

Ушла из жизни ветеран городской клинической детской больницы №3 Светлана Калинкина Фото: vk.com/gkdb3

25 декабря 2022 года в Твери после продолжительной болезни ушла из жизни ветеран городской клинической детской больницы №3 Светлана Калинкина.

Светлана Сергеевна родилась 14 февраля 1950 года. В 1973 году, после окончания лечебного факультета Калининского государственного медицинского института, устроилась врачом-педиатром в родильный дом №5. Затем была ординатура на кафедре детских болезней КГМИ. Клинической базой для становления Светланы Сергеевны в качестве врача-педиатра стала городская детская больница №1.

Но большую часть своей профессиональной деятельности она посвятила городской детской больнице №3. Здесь она отработала 30 лет, начиная с 1983 года: сначала была заместителем главного врача по лечебной работе, затем - с 2005-го по 2011 год - районным педиатром, еще два года врачом-педиатром отделения. В 2013 году Светлана Сергеевна вышла на пенсию.

- Строгая, но справедливая, внимательная к пациентам и всегда корректная по отношению к коллегам, она пользовалась заслуженным авторитетом и доверием у родителей пациентов и персонала больницы, - написано в некрологе в группе больницы в соцсети.

Светлана Калинкина неоднократно отмечалась благодарностями и почетными грамотами. В 2002 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

В 2012 году администрацией Заволжского района Твери награждена почетным знаком "За личный вклад в развитие Заволжского района".

Администрация и сотрудники больницы выражают соболезнования родным и близким Светланы Сергеевны.