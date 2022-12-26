Женщины в Тверской области более образованны, чем мужчины

Доля дипломированных женщин у нас на 5% выше, чем мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверьстат посчитал всех мужчин и женщин, живущих в Тверской области. По данным ведомства, на территории региона женщин почти на 110 тысяч больше, чем мужчин.

В общей численности населения Верхневолжья доля «слабого пола» составляет 54%. Женщин у нас 669,9 тысяч, а представителей «сильного пола» - 560,3 тысячи

- Существуют различия между мужчинами и женщинами и по ряду других статистических показателей, - отмечают в Тверьстате.

Так, средний возраст мужчин региона на 5,7 года ниже среднего возраста женщин. Женщины в общей сложности лучше образованны: доля дипломированных женщин на 5% выше, чем мужчин.

А вот занятых в экономике мужчин на 20,3 тысячи больше, чем женщин. При этом средний возраст работающего мужчины на 1,4 года ниже, чем работающей женщины.