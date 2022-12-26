Ржевский мемориал в Тверской области с момента открытия посетили более 3,8 млн человек Фото: Александр ЖМУЛИН

Более 3,8 миллионов человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату с момента его открытия в 2020 году. На территории комплекса в 2022 году проходили патриотические акции, концерты, присяги. В этом году мемориал также стал центральной площадкой "Диктанта Победы" в Тверской области.

- Мемориал Советскому солдату – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Увеличилось и количество посетителей музейного павильона мемориала – за 2022 год здесь побывали 110 тысяч человек.

Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина" в 2022 году посетили 30,5 тысяч гостей.