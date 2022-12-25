В Твери простятся с погибшим в ДТП водителем скорой помощи Фото: Евгений КУЦ

В Тверской области 26 декабря состоится прощание с водителем скорой помощи, который погиб в ДТП на трассе М-10 "Россия" 23 декабря.

Водитель скорой медицинской помощи медсанчасти №57 ушел из жизни при исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщает паблик "Подслушано у медиков. Тверь", в 10:00 церемония пройдет у судебно-медицинского морга горбольницы №4 в Твери и в 11:20 у морга медсанчасти №57 в пгт. Редкино.

Напомним, в ДТП с участием четырех машин погибли три человека, еще двое получили травмы.