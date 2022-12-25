В Тверской области вековой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Татьяна Дешкина

Вековой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Татьяна Дешкина Фото: Ольга ТРОФИМОВА

25 декабря 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Татьяне Петровне Дешкиной. С юбилеем жительницу Осташкова Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы человек героической судьбы. В дни блокады Ленинграда Вы участвовали в обороне города, в мирное время трудились с полной самоотдачей и ответственностью. Спасибо Вам за годы честного труда, верность своему делу, которая является примером для жителей всего Верхневолжья, - отметил глава региона.

Татьяна Петровна родилась в Ленинграде. С 1941-го по 1942-й годы, работая станочницей на Ленинградском механическом заводе и учеником фрезеровщика на государственном заводе №370 «Петроград», она содействовала обороне осажденного города. Татьяна Петровна награждена медалью «За оборону Ленинграда».

В 1942 году была эвакуирована в город Малмыж Кировской области, где работала воспитателем в детские яслях.

После окончания войны Татьяна Петровна вернулась на родину матери в город Осташков Тверской области, где продолжила свою трудовую деятельность. На протяжении 38 лет она работала на Осташковском кожевенном заводе - сначала на основном производстве, затем воспитателем ведомственного детского сада.