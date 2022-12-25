В Тверской области открыли доску памяти погибшего в ходе СВО военнослужащего Валентина Дёмина

В Березайке открыли доску памяти погибшего в ходе СВО военнослужащего Валентина Дёмина Фото: rbologoe.ru

21 декабря в 15-й школе посёлка Березайка Бологовского района состоялся торжественный митинг по случаю открытия доски памяти погибшего в ходе СВО военнослужащего Валентина Дёмина.

- В мероприятии приняли участие представители администрации района и поселения, родственники и друзья погибшего, юнармейцы, педагоги и учащиеся школы, - сообщает администрация Бологовского района.

Валентин Дёмин учился в школе №15. Погиб при выполнении специального задания на территории Херсонской области 28 октября.

В школе Валентина вспоминают как доброго, отзывчивого, дружелюбного парня, на которого можно было положиться, который принимал активное участие в жизни школы.

По завершении митинга собравшиеся почтили память погибшего героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.