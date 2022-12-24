Торопец и Конаково Тверской области получат федеральные средства на благоустройство общественных пространств

Визуалки к проектам. Графика: ПТО/коллаж

Объявлены победители дополнительного отбора VII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. Среди них - города Торопец и Конаково в Тверской области.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект в Торопце включает в себя реновацию части улиц Советская и Комсомольская - обустройство пешеходного маршрута, зоны отдыха, установку информационных стендов об истории города. Общая площадь благоустройства составит более 25 тыс. кв. метров.

Проект в Конаково предусматривает продолжение благоустройства общественной территории «Стрелка реки Донховка». Там планируется создать пространство для прогулок и отдыха, пляжную зону, причал, места для рыбалки и пикников, локации для детей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован в 2018 году по поручению Президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В этом году в Тверской области вводятся три объекта-победителя предыдущих конкурсов. Это проекты благоустройства площади Ленина и улицы Горького в Нелидово, городского сада в Бежецке, набережной реки Волга и спуска к колокольне Николаевского Собора в Калязине.

Продолжается реализация еще пяти проектов-победителей конкурса в городах Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.