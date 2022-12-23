Названы победители молодёжного творческого конкурса «Тверской пейзаж»

Выставка работает в галерее Ефрема Зверькова. Фото: ПТО

22 декабря в галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова подвели итоги ежегодного молодёжного творческого конкурса «Тверской пейзаж». В рамках конкурса в галерее также начала работу выставка произведений победителей и лауреатов.

В этом году на конкурс принимались творческие работы на темы «Природа Тверского края» и «Мой город и его окрестности». Жюри оценивало картины по ряду критериев: соответствие теме и требованиям к жанру пейзажа, верность традициям реалистической живописи, художественное решение и оригинальность работы.

По итогам конкурса определены победители среди студентов каждого учреждения-участника.

Среди учащихся Тверского художественного колледжа победителями признаны: Яна Короткова и Алина Малу.

Среди воспитанников Художественной школы имени Серова: Кристина Башилова, Виктория Усова, Ксения Кузнецова и Софья Геворгян.

Среди студентов Тверского государственного университета (профиль «Изобразительное искусство»): Дарья Немцова, Анастасия Зайцева и Анастасия Королева.

От художественного колледжа имени Венецианова победителями стали: Вера Kараваева, Валерия Андреева, Светлана Кузнецова и Анастасия Маркова.