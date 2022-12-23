Областная Госавтоинспекция проводит такие мероприятия каждый уикенд. Фото: Ольга Крыльцова

В Тверской области стартует очередной "контроль трезвости". Профилактическое мероприятие областная Госавтоинспекция проводит каждый уикенд.

Ловить пьяных на дорогах сотрудники ГИБДД будут с 23 по 25 декабря. О нетрезвых водителях также просят сообщать очевидцев:

"Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102"".

В областной ГИБДД также напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет большую угрозу для безопасности дорожного движения.