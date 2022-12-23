В Тверской области директор загородного комплекса незаконно возвел ограждение вдоль Волги

Ограждение демонтировали после проверки прокуратуры Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителя. Гражданин сообщил об ограничении свободного доступа к реке Волга в Конаковском районе.

Установлено, что директор загородного комплекса возвел на берегу ограждение из металлического профлиста. Доступ жителей к береговой полосе Иваньковского водохранилища оказался перекрыт.

Природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

- Забор демонтирован, свободный доступ граждан к берегу водного объекта обеспечен, - сообщили в природоохранной прокуратуре.